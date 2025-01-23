В Петербурге задержали троих подозреваемых в убийстве, совершенном 30 лет назад

В результате проводимой работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники Управления уголовного розыска Главка удалось раскрыть убийство, совершенное в мае 1995 года.

8 мая 1995 года ушел из дома 12 по Почтамтской улице в неизвестном направлении и не вернулся 35-летний петербуржец.

Тогда по данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье 125-1 УК РСФСР (похищение человека), которое через год безрезультатных поисков было переквалифицировано на статью 103 УК РСФСР (умышленное убийство).

Однако в то время раскрыть преступление не удалось.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий оперативникам удалось воссоздать картину произошедшего и установить личности подозреваемых. Ими оказались трое петербуржцев в возрасте от 48 до 58 лет, старший из которых ранее был неоднократно судим.

По версии следствия, в тот день они похитили мужчину из квартиры, вывезли его в лесной массив на территории Ломоносовского района Ленобласти и убили.

По предварительным данным, мотивом совершения преступления послужила ревность к жене потерпевшего.

21 января сотрудники полиции задержали всех троих подозреваемых в соучастии.

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании им меры пресечения.