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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали троих подозреваемых в убийстве, совершенном 30 лет назад

В Петербурге задержали троих подозреваемых в убийстве, совершенном 30 лет назад

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве, совершенном 30 лет назад

В результате проводимой работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники Управления уголовного розыска Главка удалось раскрыть убийство, совершенное в мае 1995 года. 

8 мая 1995 года ушел из дома 12 по Почтамтской улице в неизвестном направлении и не вернулся 35-летний петербуржец. 

Тогда по данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье 125-1 УК РСФСР (похищение человека), которое через год безрезультатных поисков было переквалифицировано на статью 103 УК РСФСР (умышленное убийство). 

Однако в то время раскрыть преступление не удалось.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий оперативникам удалось воссоздать картину произошедшего и установить личности подозреваемых.  Ими оказались трое петербуржцев в возрасте от 48 до 58 лет, старший из которых ранее был неоднократно судим.

По версии следствия, в тот день они похитили мужчину из квартиры, вывезли его в лесной массив на территории Ломоносовского района Ленобласти и убили. 

По предварительным данным, мотивом совершения преступления послужила ревность к жене потерпевшего. 

21 января сотрудники полиции задержали всех троих подозреваемых в соучастии.             

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК 

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании им меры пресечения.

В Петербурге задержали троих подозреваемых в убийстве, совершенном 30 лет назад

Источник: ГУ МВД
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