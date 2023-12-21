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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыли убийство 18-летней давности

В Петербурге раскрыли убийство 18-летней давности

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга раскрыли жестокое преступление 18-летней давности

Вчера, 20 декабря 2023 года сотрудниками Управления уголовного розыска Главка проведена успешная операция по задержанию трех подозреваемых в убийстве жительницы Гатчинского района Ленинградской области. Это преступление было совершено еще в 2005 году, и с тех пор оно оставалось нераскрытым. Но благодаря длительной и тщательной работе оперативников, у них наконец-то удалось выйти на след подозреваемых и предпринять необходимые меры для их задержания.

Согласно информации, которой располагает следствие, ранним утром 18 июля 2005 года двое местных жителей поселка Калитино Волосовского района Ленинградской области, в возрасте 24 и 42 лет соответственно, а также их 29-летний приятель из Псковской области, который в настоящее время проживает в Невском районе Петербурга, заметили женщину, идущую по дороге в небольшом сквере между деревнями Калитино и Лисино. Они принудительно посадили ее в свой автомобиль и отвезли в поле, где совершили противоправные действия сексуального характера. Для замалчивания улик один из злоумышленников нанес женщине множественные колото-резанные раны, которые привели к ее смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), однако тогда не удалось раскрыть это преступление и наказать виновных. Благодаря упорным усилиям оперативников Управления уголовного розыска удалось найти следы, которые привели к подозреваемым, и наконец-то задержать их.

На основании собранных материалов полиции, следственные органы возбудили еще одно уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование), так как подозреваемые совершили сексуальные преступления в отношении жертвы.

Интересно отметить, что каждый из подозреваемых уже имеет судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, включая изнасилования и другие сексуальные преступления.

Тот, кто нанес потерпевшей смертельные ранения, был задержан на основании статьи 91 УПК РФ, а двое его сообщников были доставлены в следственные органы для дальнейших процессуальных действий.

Следователи продолжают проводить оперативно-следственные мероприятия для полного раскрытия преступления и сбора дополнительных доказательств.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район убийство изнасилование
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