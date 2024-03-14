В Петербурге задержали 16-летнего юношу, который осуществлял техподдержку мошеннического call-центра

Cотрудники УБК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении преступления, связанного с неправомерным доступом к компьютерной информации.

Предварительно установлено, что молодой человек осуществлял техническую поддержку деятельности мошеннических кол-центров. Все инструкции и указания поступали ему от кураторов, находящихся на территории Украины.

По имеющимся данным, вакансию специалиста этого профиля с ежемесячным вознаграждением в криптовалюте подозреваемый нашел в теневом сегменте Интернета. Обязательным условием было наличие технических навыков по поддержанию функционирования оборудования, которое обеспечивало подмену номеров при звонках гражданам Российской Федерации из украинских кол-центров. Иными словами, мошенники звонили с территории соседнего государства, а потерпевшие видели на экранах своих мобильных телефонов номера российских операторов.

В городе на Неве подозреваемый арендовал однокомнатную квартиру, куда организаторы противоправной деятельности при помощи курьерской службы доставили соответствующее оборудование: четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт, а также ноутбук с программным обеспечением, позволяющим совершать звонки через Интернет.

С целью конспирации молодой человек каждую неделю менял съемные квартиры, а также не реже одного раза в сутки производил замену сим-карт в слотах сим-банков.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след еще двоих сообщников, которые также выполняли функции системных администраторов и работали на схожих условиях.

Кроме того, старший из них еженедельно получал из Москвы порядка трех тысяч сим-карт, которые распределял между соучастниками.

Возбуждено несколько уголовных дел, которые в настоящее время соединены в одно производство. Фигурантам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.