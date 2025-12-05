ента новостей

Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества
В Петербурге стартовал 25 Международный турнир по мини-футболу для воспитанников детских домов
В Петербурге подвели итоги региональной «Вахты Памяти-2025»
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков
В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы
В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова
В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте
В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
День Неизвестного солдата
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»

В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»

Сегодня на Средне-Невском судостроительном заводе, который входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), состоялся знаменательный момент – спуск на воду нового морского тральщика, получившего имя «Дмитрий Лысов». Этот корабль, предназначенный для противоминной обороны, был заложен в июне 2023 года и стал одиннадцатым судном в рамках проекта 12700. Имя этого боевого корабля было присвоено в честь капитана-лейтенанта Дмитрия Алексеевича Лысова, который в сентябре 1944 года командовал тральщиком Т-120. В ходе своей службы экипаж под его командованием совершил настоящий подвиг, обеспечив спасение моряков и успешное выполнение боевой задачи в сложных условиях северных вод.

Александр Беглов, который присутствовал на церемонии спуска, отметил, что современный потенциал Средне-Невского судостроительного завода позволяет реализовывать масштабные проекты в ключевой сфере отечественной промышленности, связанной с созданием как военных, так и гражданских судов. Он подчеркнул, что при строительстве новых кораблей применяются самые современные технологии, которые не имеют аналогов в мировом судостроении. В процессе разработки линейки тральщиков удалось объединить множество нестандартных инженерных решений, что, в свою очередь, позволяет успешно решать поставленные Президентом страны задачи по формированию нового облика Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» специально для нужд Военно-Морского Флота России. Эти корабли представляют собой новое поколение минно-тральных сил, которые отличаются высокой эффективностью и современными характеристиками. За свою 113-летнюю историю Средне-Невский судостроительный завод сумел построить более 700 кораблей и судов различных типов, среди которых свыше 200 единиц составляют морские и рейдовые тральщики разных проектов. Это свидетельствует о богатом опыте завода и его значимости в сфере судостроения, как для России, так и для международного сообщества.

