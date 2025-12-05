В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»

Сегодня на Средне-Невском судостроительном заводе, который входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), состоялся знаменательный момент – спуск на воду нового морского тральщика, получившего имя «Дмитрий Лысов». Этот корабль, предназначенный для противоминной обороны, был заложен в июне 2023 года и стал одиннадцатым судном в рамках проекта 12700. Имя этого боевого корабля было присвоено в честь капитана-лейтенанта Дмитрия Алексеевича Лысова, который в сентябре 1944 года командовал тральщиком Т-120. В ходе своей службы экипаж под его командованием совершил настоящий подвиг, обеспечив спасение моряков и успешное выполнение боевой задачи в сложных условиях северных вод.

Александр Беглов, который присутствовал на церемонии спуска, отметил, что современный потенциал Средне-Невского судостроительного завода позволяет реализовывать масштабные проекты в ключевой сфере отечественной промышленности, связанной с созданием как военных, так и гражданских судов. Он подчеркнул, что при строительстве новых кораблей применяются самые современные технологии, которые не имеют аналогов в мировом судостроении. В процессе разработки линейки тральщиков удалось объединить множество нестандартных инженерных решений, что, в свою очередь, позволяет успешно решать поставленные Президентом страны задачи по формированию нового облика Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» специально для нужд Военно-Морского Флота России. Эти корабли представляют собой новое поколение минно-тральных сил, которые отличаются высокой эффективностью и современными характеристиками. За свою 113-летнюю историю Средне-Невский судостроительный завод сумел построить более 700 кораблей и судов различных типов, среди которых свыше 200 единиц составляют морские и рейдовые тральщики разных проектов. Это свидетельствует о богатом опыте завода и его значимости в сфере судостроения, как для России, так и для международного сообщества.