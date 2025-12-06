ента новостей

На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение

На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали семерых подростков за вызывающее поведение на улице Нахимова

Вчера, 5 декабря, около 21:00 в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о хулиганском поведении группы несовершеннолетних возле одного из домов на улице Нахимова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали указанных лиц и доставили их в отдел для выяснения обстоятельств. В ходе задержания у подростков были обнаружены и конфискованы предметы, представляющие потенциальную опасность: пара телескопических дубинок, два газовых пистолета, баллончик со слезоточивым газом и раскладной нож.

Среди задержанных оказались семеро молодых людей: шестеро подростков в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет и один восемнадцатилетний. По предварительным данным, все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех деталей произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Поводом для вызова полиции послужило то, что подростки вели себя вызывающе, выкрикивая ругательства и нецензурные выражения.

Васильевский остров, хулиганство, подростки
