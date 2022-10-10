В Петербурге в ДТП пострадала пенсионерка и её 6-летняя внучка

Вчера утром около 09 часов 35 минут 58-летний водитель автомобиля «Хундай Солярис», при выезде с прилегающей территории на улице Бутлерова не уступил дорогу движущемуся по ней автомобилю «Киа Рио» и совершил столкновение с указанным транспортным средством под управлением 60-летней женщины.

В результате ДТП пострадали – водитель автомобиля «Киа Рио» и её 6-летняя внучка, которая сидела на заднем правом сидении без специального детского кресла, пристёгнутая ремнем безопасности. Обе пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

По данным ГИБДД, водитель «Хундай Солярис» только за нынешний год 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил ПДД. Водитель «Киа Рио» за тот же период привлекалась 6 раз к административной ответственности за нарушение правил ПДД.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и назначено административное расследование.