Питерец.ру » Происшествия » На улице Курчатова покупатель ударил ножом продавца магазина

На улице Курчатова покупатель ударил ножом продавца магазина

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района задержали покупателя, ранившего продавца магазина на улице Курчатова 

27 октября 2025 года, около 13 часов 10 минут, в правоохранительные органы Выборгского района Петербурга поступила информация об инциденте в магазине на улице Курчатова, где покупатель нанес ножевое ранение сотруднику торговой точки.

Прибывшие на место происшествия представители полиции констатировали, что в результате словесной перепалки между 29-летним продавцом и неустановленным лицом, последний нанес продавцу удар ножом в область головы и покинул место преступления.

Медицинская бригада доставила пострадавшего в медицинское учреждение, где его состояние было оценено как тяжелое.

В тот же день, в рамках оперативно-следственных действий, проведенных в квартире дома номер 4 по улице Курчатова с привлечением специалиста-кинолога Главного управления МВД, был задержан 59-летний неработающий местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления. В момент задержания задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

