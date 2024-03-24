Полицейские ищут стрелка из «травматики» на улице Ильюшина

Накануне вечером, 23 марта 2024 года около 20 часов 25 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о звуках, похожих на выстрелы, возле дома 5 корпус 2 по улице Ильюшина.

На место незамедлительно направили наряд полиции.

Полицейские установили, что в ходе возникшей ссоры неизвестный мужчина выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, после чего оба скрылись.

Заявлений и телефонограмм из медучреждений к полицейским не поступало.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приняты меры по установлению участников инцидента.