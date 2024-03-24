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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские ищут стрелка из «травматики» на улице Ильюшина

Полицейские ищут стрелка из «травматики» на улице Ильюшина

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Приморского района проводит проверку по факту стрельбы из «травматики» на улице Ильюшина

Накануне вечером, 23 марта 2024 года около 20 часов 25 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о звуках, похожих на выстрелы, возле дома 5 корпус 2 по улице Ильюшина.
На место незамедлительно направили наряд полиции.
Полицейские установили, что в ходе возникшей ссоры неизвестный мужчина выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, после чего оба скрылись.
Заявлений и телефонограмм из медучреждений к полицейским не поступало.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Приняты меры по установлению участников инцидента.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район стрельба травматика
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