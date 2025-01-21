В гараже на Софийской улице обнаружили оружие и боеприпасы

Накануне вечером, 20 января 2025 года около 20 часов 10 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга с заявлением обратился 35-летний сварщик, который сообщил о том, что в своем гараже возле дома 90 по Софийской улице он обнаружил оружие и боеприпасы.

Установлено, что гараж мужчина купил у местного жителя и не появлялся там около полугода.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили и изъяли предмет, внешне схожий с автоматом Калашникова, три магазина и 97 предметов, по внешнему виду неотличимых от патронов.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.