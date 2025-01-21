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Питерец.ру » Происшествия » В гараже на Софийской улице обнаружили оружие и боеприпасы

В гараже на Софийской улице обнаружили оружие и боеприпасы

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Фрунзенского района ищут владельца оружия и боеприпасов из гаража на Софийской улице

Накануне вечером, 20 января 2025 года около 20 часов 10 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга с заявлением обратился 35-летний сварщик, который сообщил о том, что в своем гараже возле дома 90 по Софийской улице он обнаружил оружие и боеприпасы.

Установлено, что гараж мужчина купил у местного жителя и не появлялся там около полугода. 

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили и изъяли предмет, внешне схожий с автоматом Калашникова, три магазина и 97 предметов, по внешнему виду неотличимых от патронов.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, оружие, боеприпасы, видео
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