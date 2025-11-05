В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву

Вечером 4 ноября, около 20 часов 45 минут, патрульным экипажем ДПС Калининского района Петербурга у дома номер 7 по Чугунной улице был остановлен автомобиль марки «Порш Кайен». За рулем находился мужчина 39 лет.

В салоне транспортного средства также присутствовали его 37-летняя жена и двое несовершеннолетних детей.

В ответ на законное требование сотрудников полиции предъявить водительское удостоверение, мужчина резко увеличил скорость и предпринял попытку скрыться с места происшествия. Экипажем дорожно-патрульной службы было незамедлительно организовано преследование.

У дома номер 1 по Кондратьевскому проспекту нарушитель остановил автомобиль, покинул его и направился бегом в сторону Свердловской набережной, где совершил прыжок в реку Неву.

Сотрудники ДПС, применив автомобильный трос, извлекли мужчину из воды и передали его бригаде скорой медицинской помощи с признаками переохлаждения. Пассажиры, находившиеся в автомобиле, не получили никаких повреждений.

Выяснилось, что данный водитель ранее был лишен права управления транспортным средством и, опасаясь ответственности, решил скрыться от представителей правопорядка вплавь.