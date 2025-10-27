ента новостей

21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
20:32
В Петербурге задержали похитителей зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита»
13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
13:27
В Ломоносове мужчина стрелял из «пневматики» на детской площадке
13:19
В Петергофе мужчина поджог покрышки в доме на Ботанической улице
12:49
На Думской улице пьяные подростки устроили драку
14:10
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
14:01
Под Волосово грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
13:53
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
13:38
На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»
13:02
В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам
12:51
Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки
22:20
СКА разгромил «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
12:12
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
12:07
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
12:04
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
16:07
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
13:07
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
12:40
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
12:35
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
12:33
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
12:29
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:20
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека

В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Тосненского района проводят проверку по факту ДТП с пострадавшими на трассе М 11 "Нева"

Согласно предварительным данным, 27 октября 2025 года около 17 часов 05 минут на 653-м километре автотрассы М-11 «Нева» произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель 43 лет, управлявший автомобилем марки «EXEED», столкнулся с автомобилем «Форд Феникс», который находился на средней полосе дороги с включенными проблесковыми маячками и блокировал проезд из-за ранее произошедшего ДТП.

По имеющейся информации, в результате столкновения водитель «EXEED» и 34-летняя пассажирка этого автомобиля были доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, и рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ленобласть, Тосненский район, ДТП
