В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека

Согласно предварительным данным, 27 октября 2025 года около 17 часов 05 минут на 653-м километре автотрассы М-11 «Нева» произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель 43 лет, управлявший автомобилем марки «EXEED», столкнулся с автомобилем «Форд Феникс», который находился на средней полосе дороги с включенными проблесковыми маячками и блокировал проезд из-за ранее произошедшего ДТП.

По имеющейся информации, в результате столкновения водитель «EXEED» и 34-летняя пассажирка этого автомобиля были доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, и рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.