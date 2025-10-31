В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»

С 2 по 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдет девятый по счету фестиваль «Чудо Света», который будет приурочен к важной дате – Дню народного единства. Это событие обещает стать настоящим праздником света и искусства, поскольку фасады исторической Петропавловской крепости превратятся в уникальную площадку для световых инсталляций и объемных архитектурных проекций. В этом году фестиваль будет посвящен теме «Pro Искусство», что подчеркивает его связь с богатым наследием русской культуры, включая живопись, литературу, музыку, а также мифы и легенды, связанные с Петербургом.

Каждая представленная работа на фестивале будет глубоко связана с русским культурным контекстом. Зрители смогут увидеть переосмысленные современными художниками картины известных мастеров, услышать строки из литературных произведений и насладиться музыкальными образами, которые оживут на стенах крепости. Центральным объектом фестиваля станет Нарышкин бастион, где будут представлены специальные заставки, посвященные как Дню народного единства, так и 80-летию Победы, что придаст событию дополнительную значимость и глубину.

Кроме того, зрители смогут увидеть уникальные проекции, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта, что добавит в фестиваль элемент современности и инноваций. В этом году свои произведения представят 30 лучших мультимедиа-художников, которые приехали из различных городов России, таких как Москва, Череповец, Подольск, Киров, Норильск, Ханты-Мансийск, Новосибирск, а также из столицы Казахстана – Астаны. Это подчеркивает не только масштаб события, но и его межрегиональный характер, объединяющий творческих людей со всей страны.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что за неполные десять лет фестиваль «Чудо Света» стал одной из визитных карточек города на Неве. По его словам, туристы из различных регионов России и даже зарубежья специально приезжают в Петропавловскую крепость, чтобы увидеть, как в сердце Санкт-Петербурга проявляется пульс мегаполиса XXI века. Беглов добавил, что в этом году яркий световой праздник будет посвящен героической истории как города, так и всей России, а также нашим достижениям, традициям и ценностям.

Фестиваль «Чудо Света» проводится с 2016 года и за это время успел завоевать множество наград и признаний. В 2018 году он вошел в топ-200 событий России и получил статус «Национального события 2018». В 2019 году фестиваль был удостоен Гран-при на национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма как лучшее туристическое событие, посвященное Году Театра. В 2021 году «Книга рекордов России» зафиксировала на фестивале самую большую общую протяженность световой проекции на стену крепости в России, составившую 1244 метра. В 2023 году фестиваль был включен в список достижений России и представлен на Международной выставке-форуме «Россия», проходившей на ВДНХ.

Посетить фестиваль «Чудо Света» можно совершенно бесплатно в указанные дни с 19:00 до 22:00. Вход будет осуществляться через Иоанновский мост, а выход – со стороны Кронверкского моста. Это отличная возможность для всех желающих погрузиться в атмосферу искусства и света, насладиться красотой и величием Петербурга, а также узнать больше о его культурных традициях.