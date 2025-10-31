ента новостей

15:23
Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес
12:36
В Василеостровском районе будет ограничено движение транспорта
12:31
Петербург чтит память погибших в теракте в небе над Синайским полуостровом
11:32
В Петербурге задержан «дроп» мошенников, за обман пенсионерки с Весельной улицы
11:27
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы
11:23
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
11:11
В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации
09:35
В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»
09:30
В администрации Ленобласти вручили награды
09:19
В Приозерске группа подростков избила сверстника из-за девочки
16:07
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
15:47
В Ленобласти сотрудница банка помогла в задержании помощника мошенников
15:35
В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по окнам базы отдыха
15:01
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
09:37
Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда
09:21
В Ленобласти стартовал Всероссийский муниципальный форум
15:15
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
14:34
Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год
13:12
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
12:37
В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»
12:17
В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей
12:07
Полицейские раскрыли криминальную схему сбыта сильнодействующих веществ
11:57
В Ленобласти задержали подростков - налетчиков на продовольственные магазины
11:50
В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
11:37
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Хошимина
11:31
На проспекте Обуховской обороны задержали разбойника с дубиной
11:11
На проспекте Кузнецова мужчина выстрелил из "газовика" в девушку-подростка
10:43
В Петербурге ищут стрелков у пруда в Муринском парке
15:29
На развязке КАД с Выборгское шоссе полностью перекроют два съезда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»

В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Фестиваль «Чудо Света» на три дня превратит Петропавловскую крепость в современное мультимедиа-пространство под открытым небом

С 2 по 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдет девятый по счету фестиваль «Чудо Света», который будет приурочен к важной дате – Дню народного единства. Это событие обещает стать настоящим праздником света и искусства, поскольку фасады исторической Петропавловской крепости превратятся в уникальную площадку для световых инсталляций и объемных архитектурных проекций. В этом году фестиваль будет посвящен теме «Pro Искусство», что подчеркивает его связь с богатым наследием русской культуры, включая живопись, литературу, музыку, а также мифы и легенды, связанные с Петербургом.

Каждая представленная работа на фестивале будет глубоко связана с русским культурным контекстом. Зрители смогут увидеть переосмысленные современными художниками картины известных мастеров, услышать строки из литературных произведений и насладиться музыкальными образами, которые оживут на стенах крепости. Центральным объектом фестиваля станет Нарышкин бастион, где будут представлены специальные заставки, посвященные как Дню народного единства, так и 80-летию Победы, что придаст событию дополнительную значимость и глубину.

Кроме того, зрители смогут увидеть уникальные проекции, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта, что добавит в фестиваль элемент современности и инноваций. В этом году свои произведения представят 30 лучших мультимедиа-художников, которые приехали из различных городов России, таких как Москва, Череповец, Подольск, Киров, Норильск, Ханты-Мансийск, Новосибирск, а также из столицы Казахстана – Астаны. Это подчеркивает не только масштаб события, но и его межрегиональный характер, объединяющий творческих людей со всей страны.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что за неполные десять лет фестиваль «Чудо Света» стал одной из визитных карточек города на Неве. По его словам, туристы из различных регионов России и даже зарубежья специально приезжают в Петропавловскую крепость, чтобы увидеть, как в сердце Санкт-Петербурга проявляется пульс мегаполиса XXI века. Беглов добавил, что в этом году яркий световой праздник будет посвящен героической истории как города, так и всей России, а также нашим достижениям, традициям и ценностям.

Фестиваль «Чудо Света» проводится с 2016 года и за это время успел завоевать множество наград и признаний. В 2018 году он вошел в топ-200 событий России и получил статус «Национального события 2018». В 2019 году фестиваль был удостоен Гран-при на национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма как лучшее туристическое событие, посвященное Году Театра. В 2021 году «Книга рекордов России» зафиксировала на фестивале самую большую общую протяженность световой проекции на стену крепости в России, составившую 1244 метра. В 2023 году фестиваль был включен в список достижений России и представлен на Международной выставке-форуме «Россия», проходившей на ВДНХ.

Посетить фестиваль «Чудо Света» можно совершенно бесплатно в указанные дни с 19:00 до 22:00. Вход будет осуществляться через Иоанновский мост, а выход – со стороны Кронверкского моста. Это отличная возможность для всех желающих погрузиться в атмосферу искусства и света, насладиться красотой и величием Петербурга, а также узнать больше о его культурных традициях.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-11-2016, 10:37
Очередной фестиваль света
21-02-2018, 13:09
Фестиваль света в Царском Селе
10-07-2015, 07:15
Фестиваль песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости
11-11-2016, 19:10
400 тысяч зрителей собрал Фестиваль света!
7-06-2017, 20:27
Фестиваль песчаных скульптур
5-03-2025, 19:44
В Ленобласти пройдёт фестиваль мотоциклетного спорта «Мото Драйв»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
27-10-2025, 21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
27-10-2025, 13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
25-10-2025, 14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
Наверх