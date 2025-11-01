На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову

На Тверской улице, 13 была установлена мемориальная доска в честь Юрия Морозова, выдающегося тренера, который стал основоположником новой эры петербургского футбола.

В этом доме он прожил более десяти лет, и именно здесь принимались важные решения, которые привели «Зенит» к значительным победам.

Особенно символично, что церемония открытия доски состоялась в год, когда отмечается 45-летие с момента завоевания первой медали «Зенитом». Напомню, что под руководством Морозова команда впервые завоевала бронзовую медаль на чемпионате СССР в 1980 году, а спустя два десятилетия они вновь стали третьими, уже на чемпионате России.

Увековечить память такого легендарного тренера было совершенно необходимо. Вечная слава Юрию Андреевичу!