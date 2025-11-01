ента новостей

На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес
В Василеостровском районе будет ограничено движение транспорта
Петербург чтит память погибших в теракте в небе над Синайским полуостровом
В Петербурге задержан «дроп» мошенников, за обман пенсионерки с Весельной улицы
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации
В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»
В администрации Ленобласти вручили награды
В Приозерске группа подростков избила сверстника из-за девочки
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
В Ленобласти сотрудница банка помогла в задержании помощника мошенников
В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по окнам базы отдыха
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда
В Ленобласти стартовал Всероссийский муниципальный форум
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»
В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову

На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову

Опубликовал: Вадик Котов
В Петербурге на Тверской улице, 13 открыли мемориальную доску Юрию Морозову

На Тверской улице, 13 была установлена мемориальная доска в честь Юрия Морозова, выдающегося тренера, который стал основоположником новой эры петербургского футбола.

В этом доме он прожил более десяти лет, и именно здесь принимались важные решения, которые привели «Зенит» к значительным победам.

Особенно символично, что церемония открытия доски состоялась в год, когда отмечается 45-летие с момента завоевания первой медали «Зенитом». Напомню, что под руководством Морозова команда впервые завоевала бронзовую медаль на чемпионате СССР в 1980 году, а спустя два десятилетия они вновь стали третьими, уже на чемпионате России.

Увековечить память такого легендарного тренера было совершенно необходимо. Вечная слава Юрию Андреевичу!

