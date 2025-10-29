Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось важное событие – депутаты Законодательного собрания, поддержали в первом чтении законопроект о бюджете на 2026 год и последующие два года. Этот документ был представлен депутатам Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и содержит ключевые параметры, которые определят финансовую политику города на ближайшие три года.

Согласно представленным данным, в 2026 году ожидается, что доходы городской казны составят 1,45 триллиона рублей, в то время как расходы планируются на уровне 1,64 триллиона рублей. Таким образом, наблюдается дефицит бюджета, что, впрочем, не является редкостью для крупных городов, стремящихся к развитию. Особое внимание в этом законопроекте уделено ряду государственных программ, которые займут центральное место в финансовом плане города. В первую пятёрку по объёмам финансирования вошли такие ключевые сферы, как развитие транспортной системы, образование и здравоохранение, социальная поддержка граждан, а также обеспечение доступным жильём и жилищно-коммунальными услугами.

Согласно прогнозам, более половины всех расходов бюджета на три года будет направлено на социальные нужды, что подчеркивает важность социальной политики для администрации города. Это решение вызвано необходимостью поддерживать уровень жизни петербуржцев и отвечать на их актуальные запросы. Программа социальной поддержки включает в себя различные меры, направленные на помощь наиболее уязвимым слоям населения, что, безусловно, является позитивным шагом в сторону улучшения качества жизни горожан.

После завершения голосования о деталях работы над главным финансовым документом Санкт-Петербурга в этом году, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поделился своими впечатлениями о ходе обсуждения. Он отметил, что депутаты приняли ожидаемое и, по его мнению, абсолютно верное решение – поддержать законопроект, представленный Губернатором. По словам Бельского, это решение стало результатом совместной работы законодательной и исполнительной власти, что, безусловно, является важным аспектом для достижения согласия в вопросах, касающихся бюджета.

«На самом деле, над проектом работали не просто депутаты и правительство, а единая команда Санкт-Петербурга», – подчеркнул Бельский. Он выразил благодарность Губернатору и руководителям финансового блока городского правительства за их усилия, конструктивный диалог и внимание к самым острым проблемам, которые волнуют жителей города. Это говорит о том, что власти действительно стараются учитывать мнение граждан и работать над решением их насущных проблем.

В ходе обсуждения законопроекта также было отмечено, что в представленном проекте бюджета нашли отражение многие наказа, полученные парламентариями от избирателей. Это свидетельствует о том, что власти стремятся учитывать мнения и пожелания жителей, что, безусловно, является важным аспектом для повышения доверия к местной власти. Бельский акцентировал внимание на том, что стратегические планы развития Северной столицы должны быть синхронизированы с реальными потребностями конкретных районов, муниципалитетов и даже каждого отдельного петербуржца.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что ко второму чтению законопроекта удастся найти возможности для усиления финансирования в отдельных областях, что позволит более эффективно решать приоритетные задачи. Это создает основания для оптимизма, так как власти, похоже, готовы к диалогу и поиску компромиссов, что является важным для достижения поставленных целей.

Таким образом, первое чтение законопроекта о бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и последующие два года стало значимым шагом в направлении формирования финансовой политики города. Ожидается, что в будущем обсуждение бюджета будет продолжено, и депутаты смогут внести свои предложения и коррективы, чтобы сделать его более эффективным и отвечающим потребностям жителей. Важно, чтобы все принимаемые решения были направлены на улучшение качества жизни петербуржцев и развитие города в целом, что, безусловно, является задачей номер один для действующей власти.

В заключение стоит отметить, что работа над бюджетом – это не только цифры и финансовые показатели, но и реальная жизнь горожан, их нужды и ожидания. Поэтому важно, чтобы каждая статья расходов была обоснована и направлена на улучшение жизни в Санкт-Петербурге. Впереди у депутатов много работы, но с учетом конструктивного подхода и готовности к сотрудничеству, можно надеяться на положительные результаты.