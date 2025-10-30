В Ленинградской области в рамках инициативы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и при поддержке администрации президента Российской Федерации проходит региональный день III Всероссийского муниципального форума под названием «Малая родина — сила России». Данный форум предоставляет уникальную платформу для обсуждения и демонстрации социальных проектов, реализуемых в регионе, а также для выработки решений актуальных задач, связанных с демографией и народосбережением на уровне муниципалитетов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что региональный день форума представляет собой важную возможность для того, чтобы продемонстрировать, как на практике функционирует первый в стране «Социальный кодекс», который был принят именно в Ленобласти. Этот кодекс стал основой для единых стандартов социальных услуг, а также для реализации закона «1000 добрых дел», который активно поддерживает местные инициативы на местах. Кроме того, это мероприятие дает шанс изучить опыт соседних регионов в создании муниципальных округов, что позволяет избежать возможных ошибок в процессе муниципальной реформы.

Губернатор также подчеркнул, что главы местного самоуправления зачастую сталкиваются с критикой, и реже получают признание за свою работу. Он сам имел опыт работы в качестве главы муниципального образования и понимает, насколько важна на этом уровне власти правильная оценка потребностей жителей. «Наши граждане всегда правы, и задач у нас не убавится», — добавил он, подчеркивая важность открытого диалога между властью и населением.

В рамках форума Ленинградская область планирует представить участникам опыт работы социальных и культурных учреждений, а также проекты, направленные на благоустройство и развитие образования в таких районах, как Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Ломоносовский. В программе мероприятий предусмотрены посещения ряда значимых объектов. Участники смогут ознакомиться с мемориалом, посвященным памяти мирных жителей СССР, ставших жертвами нацистского геноцида, а также с мемориальным комплексом «Выборг — город воинской славы».

Кроме того, форум включает в себя посещение многоцелевого центра социальной и трудовой интеграции, многофункционального центра «Формула семьи», молодежного центра «Поток», а также центра реабилитации детей «Дарина». Участники смогут также увидеть профильные инженерные и судостроительные классы, которые помогают молодежи получить необходимые навыки для будущей профессии. Не останется без внимания и музей-заповедник «Монрепо», который является важной частью культурного наследия региона, а также общественное пространство «Парк Песчанка», где жители могут проводить время на свежем воздухе и участвовать в различных мероприятиях.

Таким образом, региональный день III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» становится не только платформой для обмена опытом, но и важным шагом к улучшению жизни в муниципалитетах Ленинградской области, что, безусловно, будет способствовать укреплению местного самоуправления и развитию социальной инфраструктуры.