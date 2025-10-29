В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вместе с представителями Гатчинского центра образования «Высший пилотаж», с радостью объявили о начале V Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Это событие стало важной вехой в сфере школьного питания и собрало внимание не только местных жителей, но и участников со всей страны. Ленинградская область с теплотой и радушием принимает этот престижный конкурс, в котором принимают участие команды поваров из 70 регионов России. Это говорит о высоком интересе к качеству школьного питания и стремлении к улучшению условий для детей.

В прошлом году звание обладателя лучшей школьной столовой в России было присуждено команде поваров из школы № 3 города Кириши. Это достижение стало возможным благодаря их упорному труду и креативному подходу к приготовлению блюд. На открытии конкурса губернатор Дрозденко отметил, что он с интересом ознакомился с выставкой блюд, представленных участниками. Он отметил, что почти все регионы стараются сохранить и подчеркнуть национальные особенности своей кухни. Это не только делает блюда более разнообразными и привлекательными для детей, но и способствует формированию у них привычки выбирать полезные продукты.

В этом году, в честь 80-летия Победы, многие регионы решили познакомить школьников с историей страны через гастрономические традиции военных лет. В рамках конкурса в школьных столовых будут представлены блюда, которые можно попробовать в особые дни, что, безусловно, поможет детям лучше понять и почувствовать важность исторических событий.

Александр Дрозденко подчеркнул, что качество школьной столовой имеет огромное значение, так как оно влияет на общее настроение как учеников, так и педагогов. Важно, что в школьных столовых, как в Ленинградской области, так и в других регионах страны, появляется все больше вариантов блюд, что позволяет детям выбирать не только вкусные, но и полезные продукты. В последние годы наблюдается тенденция к введению в меню лечебного питания, что также говорит о заботе о здоровье подрастающего поколения. Губернатор пожелал всем школьникам приятного аппетита и отметил, что в конкурсе не будет проигравших: все коллективы столовых вернутся с новыми знаниями и идеями, которые помогут им улучшить качество питания в своих школах.

Ленинградская область заслужила право на торжественное открытие федерального тура конкурса в 2024 году благодаря победе Киришской школы № 3 в номинации «Лучшая городская столовая — 2024». Эта школа смогла обойти 110 команд из 75 регионов, представив на конкурс самые вкусные и полезные блюда. На старте соревнований собрались участники из 68 регионов России, что подчеркивает масштабность и значимость мероприятия.

В рамках конкурса будет работать несколько жюри, в том числе эксперты и родительское жюри, которые определят лучших в таких номинациях, как «Лучшая столовая городской школы» и «Лучшая столовая сельской школы». Также в ходе очного соревнования на кухне будет выявлен «Лучший повар школьной столовой», что добавляет элемент состязательности и интереса к мероприятию.

На открытии губернатор и участники осмотрели выставку под названием «Школьное питание 3.0», где были представлены тематические столы команд из различных субъектов Российской Федерации. В первый день работы конкурса прошли индивидуальные соревнования для школьных поваров в формате «Кулинарный поединок». Также работали экспертные и родительские конкурсные комиссии, а в рамках блиц-турнира «Три вопроса родителей организаторам питания в школе» участники могли задать свои вопросы и получить на них ответы.

Конкурс продлится еще два дня, в течение которых запланированы панельные дискуссии и мастер-классы, где участники смогут обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы и поделиться своими идеями по улучшению школьного питания. Это мероприятие не только способствует повышению качества питания в школах, но и создает платформу для общения и сотрудничества между регионами, что, безусловно, будет способствовать улучшению условий для детей по всей стране.