Полицейские раскрыли криминальную схему сбыта сильнодействующих веществ

В результате совместной операции, проведённой сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков и следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была ликвидирована межрегиональная сеть нелегальной торговли сильнодействующими препаратами.

Первоначальное внимание правоохранительных органов привлёк 33-летний гражданин, проживающий в городе Мурино. Данный гражданин создал онлайн-платформу для распространения прегабалина и трамадола, осуществляя доставку заказов покупателям посредством почтовых отправлений. Часть доходов, полученных незаконным путём, злоумышленник направил на открытие аптечного пункта в Москве, где также осуществлял нелегальную продажу указанных лекарственных средств. Операция по задержанию подозреваемого была проведена при поддержке сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудники полиции установили личность поставщика запрещённых веществ. Им оказался владелец аптеки, расположенной в Ростове-на-Дону. Используя имеющуюся лицензию, он осуществлял легальную закупку препаратов у производителей, после чего занимался их незаконной перепродажей третьим лицам как через собственную торговую точку, так и посредством почтовых отправлений. Для сокрытия противоправных действий житель Ростова-на-Дону использовал фальсифицированные рецепты, создавая видимость законной реализации лекарственных средств. Сотрудники правоохранительных органов осуществили доставку подозреваемого из Ростовской области в Санкт-Петербург для проведения комплекса следственных действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. В отношении фигурантов дела решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные мероприятия продолжаются.