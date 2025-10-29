ента новостей

15:15
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
14:34
Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год
13:12
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
12:37
В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»
12:17
В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей
12:07
Полицейские раскрыли криминальную схему сбыта сильнодействующих веществ
11:57
В Ленобласти задержали подростков - налетчиков на продовольственные магазины
11:50
В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
11:37
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Хошимина
11:31
На проспекте Обуховской обороны задержали разбойника с дубиной
11:11
На проспекте Кузнецова мужчина выстрелил из "газовика" в девушку-подростка
10:43
В Петербурге ищут стрелков у пруда в Муринском парке
15:29
На развязке КАД с Выборгское шоссе полностью перекроют два съезда
13:18
В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов
12:55
Группа КняZz выступит на фестивале «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!»
12:06
В Ленобласти задержали 16-летнего нарушителя ПДД на бабушкином автомобиле
11:37
На улице Курчатова покупатель ударил ножом продавца магазина
08:44
Безымянному парку в Колпино присвоили наименование «Парк Поколений»
08:42
Петербургских школьников на осенних каникулах ждут 20 музеев, театральный и книжный фестивали, концерты и экскурсии
08:30
Выездное заседание комиссии по транспорту провели на туристическом катамаране
21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
20:32
В Петербурге задержали похитителей зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита»
13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
13:27
В Ломоносове мужчина стрелял из «пневматики» на детской площадке
13:19
В Петергофе мужчина поджог покрышки в доме на Ботанической улице
12:49
На Думской улице пьяные подростки устроили драку
14:10
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
14:01
Под Волосово грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские раскрыли криминальную схему сбыта сильнодействующих веществ

Полицейские раскрыли криминальную схему сбыта сильнодействующих веществ

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга раскрыли криминальную схему сбыта прегабалина и трамадола владельцами двух аптек

В результате совместной операции, проведённой сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков и следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была ликвидирована межрегиональная сеть нелегальной торговли сильнодействующими препаратами.

Первоначальное внимание правоохранительных органов привлёк 33-летний гражданин, проживающий в городе Мурино. Данный гражданин создал онлайн-платформу для распространения прегабалина и трамадола, осуществляя доставку заказов покупателям посредством почтовых отправлений. Часть доходов, полученных незаконным путём, злоумышленник направил на открытие аптечного пункта в Москве, где также осуществлял нелегальную продажу указанных лекарственных средств. Операция по задержанию подозреваемого была проведена при поддержке сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудники полиции установили личность поставщика запрещённых веществ. Им оказался владелец аптеки, расположенной в Ростове-на-Дону. Используя имеющуюся лицензию, он осуществлял легальную закупку препаратов у производителей, после чего занимался их незаконной перепродажей третьим лицам как через собственную торговую точку, так и посредством почтовых отправлений. Для сокрытия противоправных действий житель Ростова-на-Дону использовал фальсифицированные рецепты, создавая видимость законной реализации лекарственных средств. Сотрудники правоохранительных органов осуществили доставку подозреваемого из Ростовской области в Санкт-Петербург для проведения комплекса следственных действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. В отношении фигурантов дела решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные мероприятия продолжаются.

