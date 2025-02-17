На Искровском проспекте ограбили табачную лавку

Накануне вечером, 16 февраля около 20 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что в табачном павильоне, расположенном в доме 19 корпус 1 по Искровскому проспекту, двое молодых людей брызнув в лицо 43-летней продавщице из перцового баллончика похитили товары.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в торговый павильон вошли двое, которые, распылив продавцу в лицо содержимое газового аэрозольного баллончика, похитили с прилавка электронную сигарету, после чего с места происшествия скрылись.

Материальный ущерб составил 1600 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими принимаются меры к задержанию злоумышленников.