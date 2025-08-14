Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине

13 августа в правоохранительные органы Всеволожского района Ленобласти поступила информация о возникшем конфликте и применении огнестрельного оружия в одном из магазинов, расположенном в доме номер 63 по Всеволожскому проспекту в городе Всеволожске, Ленинградской области.

Согласно предварительным сведениям, примерно в 17:00 в помещение магазина вошли два человека, чье поведение было оценено как вызывающее и агрессивное. Между указанными лицами и сотрудником магазина, выполнявшим обязанности грузчика, завязалась драка.

Через некоторое время один из участников конфликта вернулся в магазин, имея при себе травматическое оружие, из которого произвел несколько выстрелов в направлении стены. В результате данного инцидента никто не получил телесных повреждений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как хулиганство. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание лиц, причастных к данному происшествию.