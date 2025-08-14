ента новостей

17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
14:02
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
13:59
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
13:54
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
13:49
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
13:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
13:07
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
13:04
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
12:05
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
09:59
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
09:13
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
09:02
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
08:49
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
01:42
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
10:55
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине

Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Всеволожского района Ленобласти разыскивают подозреваемых в хулиганстве с оружием

13 августа в правоохранительные органы Всеволожского района Ленобласти поступила информация о возникшем конфликте и применении огнестрельного оружия в одном из магазинов, расположенном в доме номер 63 по Всеволожскому проспекту в городе Всеволожске, Ленинградской области.

Согласно предварительным сведениям, примерно в 17:00 в помещение магазина вошли два человека, чье поведение было оценено как вызывающее и агрессивное. Между указанными лицами и сотрудником магазина, выполнявшим обязанности грузчика, завязалась драка.

Через некоторое время один из участников конфликта вернулся в магазин, имея при себе травматическое оружие, из которого произвел несколько выстрелов в направлении стены. В результате данного инцидента никто не получил телесных повреждений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как хулиганство. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание лиц, причастных к данному происшествию.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-06-2025, 14:22
На Южном шоссе задержали участников стрельбы из травмата
5-08-2025, 09:40
В деревне Новое Девяткино неизвестный напал с пистолетом на работника магазина
26-05-2025, 12:17
Полицейсике ищут стрелявшего во дворе на Дунайском проспекте
1-07-2025, 11:12
В Дубровке ищут хулигана, стрелявшего по окнам дома
6-08-2025, 13:39
Во Всеволожск ищут поджигателя иномарки и электросамокат
8-07-2025, 11:58
В Петербурге ищут участников конфликта у алкомарткета на улице Марата

Происшествия на дорогах

11-08-2025, 20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
11-08-2025, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
9-08-2025, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
9-08-2025, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
Наверх