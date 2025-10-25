ента новостей

14:10
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
14:01
Под Волосов грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
13:53
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
13:38
На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»
13:02
В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам
12:51
Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки
22:20
СКА разгромить «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
12:12
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
12:07
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
12:04
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
16:07
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
13:07
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
12:40
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
12:35
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
12:33
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
12:29
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:20
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
11:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
11:54
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
11:48
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
11:43
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
22:39
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам

В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полиция провела профилактический рейд по хостелам в Пушкинском районе Петербурга

В хостелах, расположенных в Пушкинском районе Петербурга, утро для приезжих из стран Средней Азии началось с посещения сотрудниками правоохранительных органов.

Представители полиции провели инспекцию мест проживания иностранных граждан в городах Пушкин и Шушары, уделив особое внимание законности их пребывания в Российской Федерации.

В ходе проверки документов было опрошено около тридцати иностранных рабочих. Согласно итогам рейда, значительных нарушений миграционного законодательства зафиксировано не было: все иностранные граждане находились в Санкт-Петербурге на законных основаниях.

Вместе с тем, с административным персоналом и сотрудниками хостелов была проведена разъяснительная беседа. Полицейские напомнили о юридической ответственности за предоставление жилья иностранным гражданам, нарушающим миграционное законодательство Российской Федерации, и акцентировали внимание на необходимости своевременной регистрации постояльцев.

Регулярное проведение подобных проверок направлено на обеспечение общественного порядка и поддержание безопасности в городской среде.

Все по теме: Пушкинский район, мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-08-2021, 10:19
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд
8-12-2021, 14:07
В Петербурге полицейские провели рейды по этническим кафе
12-08-2021, 14:34
В Купчино полиция провела масштабный профилактический рейд
6-05-2023, 10:21
В Приморском районе полиция провела профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства
Вчера, 12:04
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
31-07-2025, 14:12
В Красногвардейском районе полицейские провели профилактический рейд на территории гаражного массива

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
Сегодня, 14:01
Под Волосов грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
Вчера, 16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
22-10-2025, 15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
Наверх