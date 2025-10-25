В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам

В хостелах, расположенных в Пушкинском районе Петербурга, утро для приезжих из стран Средней Азии началось с посещения сотрудниками правоохранительных органов.

Представители полиции провели инспекцию мест проживания иностранных граждан в городах Пушкин и Шушары, уделив особое внимание законности их пребывания в Российской Федерации.

В ходе проверки документов было опрошено около тридцати иностранных рабочих. Согласно итогам рейда, значительных нарушений миграционного законодательства зафиксировано не было: все иностранные граждане находились в Санкт-Петербурге на законных основаниях.

Вместе с тем, с административным персоналом и сотрудниками хостелов была проведена разъяснительная беседа. Полицейские напомнили о юридической ответственности за предоставление жилья иностранным гражданам, нарушающим миграционное законодательство Российской Федерации, и акцентировали внимание на необходимости своевременной регистрации постояльцев.

Регулярное проведение подобных проверок направлено на обеспечение общественного порядка и поддержание безопасности в городской среде.