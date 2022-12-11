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Питерец.ру » Происшествия » В кафе на Невском посетитель стрелял в барменшу, а после избил в подсобке

В кафе на Невском посетитель стрелял в барменшу, а после избил в подсобке

0
27
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
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Кикбоксёр Игорь Мамонтов этим утром стрелял в барменшу на Невском, а после избил девушку руками в подсобке

Сегодня ранним утром около 07 часов 38 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что в баре в доме 88 по Невскому проспекту произошел конфликт между сотрудниками заведения и посетителем, в ходе которого посетитель начал угрожать сотрудникам бара травматическими пистолетом и применять физическую силу. В результате двое сотрудников бара получили телесные повреждения. 

Задержан 31-летний кикбоксёр Игорь Мамонтов в состоянии алкогольного опьянения, у которого изъят травматический пистолет.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район стрельба телесные повреждения
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