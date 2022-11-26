Задержан злоумышленник, стрелявший в мужчину в ходе дорожного конфликта на КАД

Вчера к полицейским поступило сообщение от 32-летнего мужчины о том, что на 79-ом километре КАД на участке от п. Стрельна в сторону Пулковского шоссе, водитель «Пежо Травелер», выстрелил из предмета похожего на пистолет в его автомобиль «Сеат Алтера».

Сотрудниками полиции на 37-ом километре внешнего кольца КАД был задержан 33-летний водитель «Пежо», который в ходе дорожного конфликта выстрелил в своего оппонента. Изъято: предмет похожий на пистолет, а также магазин с 5 патронами, которые отправлены на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.