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Питерец.ру » Происшествия » Задержан злоумышленник, стрелявший в мужчину в ходе дорожного конфликта на КАД

Задержан злоумышленник, стрелявший в мужчину в ходе дорожного конфликта на КАД

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93
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МВД
Сотрудниками полиции задержан злоумышленник, стрелявший в мужчину в ходе дорожного конфликта на 79 километре

Вчера к полицейским поступило сообщение от 32-летнего мужчины о том, что на 79-ом километре КАД на участке от п. Стрельна в сторону Пулковского шоссе, водитель «Пежо Травелер», выстрелил из предмета похожего на пистолет в его автомобиль «Сеат Алтера».

Сотрудниками полиции на 37-ом километре внешнего кольца КАД был задержан 33-летний водитель «Пежо», который в ходе дорожного конфликта выстрелил в своего оппонента. Изъято: предмет похожий на пистолет, а также магазин с 5 патронами, которые отправлены на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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