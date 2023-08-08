В Петербурге задержан стрелявший в водителя мусоровоза

Накануне около 11 часов 35 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратился 35-летний водитель мусоровоза, который сообщил, что возле дома 55 по проспекту Ветеранов водитель автомобиля «Форд Эскейп» в результате дорожного конфликта перегородил проезд его спецтранспорту и выстрелил в него из газового пистолета.

На место происшествия был направлен наряд полиции.

Прибывшие полицейские доставили водителя «Форда», 33-летнего индивидуального предпринимателя, в отдел полиции, изъяв у него аэрозольный пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).