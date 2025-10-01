В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата

30 сентября около 22 часов 35 минут в полицию Московского района Петербурга поступило сообщение о стрельбе у дома №10 по 5‑му Предпортовому проезду.

Позднее в полицию с заявлениями обратились две женщины; они сообщили, что в момент стрельбы на месте находились их несовершеннолетние дети — 16 и 17 лет.

В результате инцидента пострадавших нет.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали предполагаемого стрелявшего.

Им оказался 43‑летний местный житель; у него изъят травматический пистолет.

По предварительным данным, задержанный стрелял в воздух, пытаясь усмирить группу местных жителей, ссорившихся под окнами.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.