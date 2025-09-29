Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса

Сегодня, приблизительно в 8 часов утра рядом со станцией метро "Гостиный двор" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса допустил наезд на пожилого человека, который по неосторожности оказался в зоне движения автобуса, под его задними колесами.

Пострадавший пешеход был немедленно доставлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и оказывают всю необходимую помощь.

В настоящее время компетентные органы проводят тщательное расследование обстоятельств данного инцидента. Цель проверки – установить все детали произошедшего и определить причины аварии для предотвращения подобных ситуаций в будущем.