13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
12:44
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
12:34
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
12:32
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
10:50
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
10:15
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
16:18
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
13:00
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
12:54
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
12:51
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:30
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
12:25
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
12:20
В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди
11:55
Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга
15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
15:00
В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек
14:51
В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино
14:42
В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников
12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса

Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в которой пострадал пожилой мужчина возле станции метро "Гостиный двор"

Сегодня, приблизительно в 8 часов утра рядом со станцией метро "Гостиный двор" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса допустил наезд на пожилого человека, который по неосторожности оказался в зоне движения автобуса, под его задними колесами.

Пострадавший пешеход был немедленно доставлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и оказывают всю необходимую помощь.

В настоящее время компетентные органы проводят тщательное расследование обстоятельств данного инцидента. Цель проверки – установить все детали произошедшего и определить причины аварии для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

