В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину

18 сентября, приблизительно в 22:55, на пересечении Институтского проспекта и проспекта Тореза произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель рейсового автобуса допустил наезд на пожилую 70-летнюю женщину. Пенсионерка осуществляла пересечение проезжей части в зоне регулируемого перекрестка, игнорируя красный сигнал светофора.

Вследствие инцидента пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Состояние ее здоровья оценивается врачами.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По факту данного ДТП инициирована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полиция устанавливает детали инцидента, включая скорость движения автобуса и наличие других факторов, способствовавших происшествию.