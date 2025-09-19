ента новостей

На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Летние Кавголовские игры» по прыжкам на лыжах с трамплина
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
Выставка «Студия Гигарт»
Выставка Кирилла Карнаухова «Мир художника»
В Петербурге предотвращено убийство главы оборонного предприятия
Собственный аналог терминала Starlink скоро появится в РФ
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину

В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором автобус сбил 70-летнюю женщину

18 сентября, приблизительно в 22:55, на пересечении Институтского проспекта и проспекта Тореза произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель рейсового автобуса допустил наезд на пожилую 70-летнюю женщину. Пенсионерка осуществляла пересечение проезжей части в зоне регулируемого перекрестка, игнорируя красный сигнал светофора.

Вследствие инцидента пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Состояние ее здоровья оценивается врачами.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По факту данного ДТП инициирована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полиция устанавливает детали инцидента, включая скорость движения автобуса и наличие других факторов, способствовавших происшествию.

Все по теме: Выборгский район, ДТП, пострадавший пешеход
