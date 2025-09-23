ента новостей

13:15
На «Госуслугах» появится QR-код для использования вместо бумажного паспорта
12:27
На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта
12:24
День Ленинградского народного ополчения
12:20
В Госдуме заявили о рисках неконтролируемого внедрения ИИ и поддержали создание стандарта ФСТЭК
12:02
На Богатырском проспекте пьяная женщина разбила стекло в автобусе
11:44
В Невском районе задержали подозреваемых в нападении на курьера-доставщика
11:16
На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин
16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
14:42
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина
14:37
На Дунайском проспекте конфликт мужчин закончился перестрелкой из травматического оружия
14:32
В Петербурге двое пьяных мужчин разбили стекло в автобусе на Комендантском проспекте
14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
14:08
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
13:54
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
09:56
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
09:38
Мощный шторм обрушился на Филиппины
09:28
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
14:41
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
14:36
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
14:31
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
14:25
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин

На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали кладовщика, порезавшего двоих в уличной драке на проспекте Науки

Около 07 часов 00 минут 22 сентября в отдел полиции Калининского района Петербурга поступила информация о конфликте с применением физической силы, произошедшем у здания номер 28 на проспекте Науки.

Сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан восемнадцатилетний работник склада одного из онлайн-магазинов. Установлено, что в ходе уличной потасовки он причинил ножевые ранения гражданину двадцати лет и мужчине сорока шести лет. Прибывшая бригада скорой помощи оказала первую медицинскую помощь раненым, после чего они были госпитализированы.

В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно хулиганство. Задержанный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганские действия и нанесение телесных повреждений, помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Калининский район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-09-2025, 12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
21-08-2025, 11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10-07-2025, 12:29
В Петербурге поймали подозреваемого в краже из квартиры на Большом проспекте
22-07-2025, 10:52
В Московском районе задержали стрелявшего из пневматики во дворе
17-09-2025, 11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
8-12-2023, 12:36
В центре Петербурга, в одной из коммунальных квартир застолье закончилось поножовщиной

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
Вчера, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
21-09-2025, 01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
20-09-2025, 14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
Наверх