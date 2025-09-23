На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин

Около 07 часов 00 минут 22 сентября в отдел полиции Калининского района Петербурга поступила информация о конфликте с применением физической силы, произошедшем у здания номер 28 на проспекте Науки.

Сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан восемнадцатилетний работник склада одного из онлайн-магазинов. Установлено, что в ходе уличной потасовки он причинил ножевые ранения гражданину двадцати лет и мужчине сорока шести лет. Прибывшая бригада скорой помощи оказала первую медицинскую помощь раненым, после чего они были госпитализированы.

В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно хулиганство. Задержанный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганские действия и нанесение телесных повреждений, помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.