15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом

В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту кражи из квартиры на проспекте Ветеранов, где похититель упал с похищенным с третьего этажа

15 сентября, около 22 часов 30 минут, дежурная часть полиции Красносельского района Петербурга приняла сообщение об инциденте у дома номер 129, корпус 2, расположенного на проспекте Ветеранов, где было обнаружено тело неизвестного, выпавшего из окна.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что возле дома номер 132, корпус 2, по проспекту Ветеранов, лежит 35-летний местный житель, выпавший из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. При нем находились телевизор и меховая шуба.

Предварительно установлено, что указанный гражданин незаконно проник в одну из квартир данного дома через балкон. Завладев норковой шубой, телевизором, мобильным телефоном марки «Самсунг» и парой галош, он предпринял попытку вернуться обратно, однако, не удержавшись, сорвался с высоты третьего этажа вместе с похищенным имуществом.

В результате падения злоумышленник получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Следует отметить, что данный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

