В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом

15 сентября, около 22 часов 30 минут, дежурная часть полиции Красносельского района Петербурга приняла сообщение об инциденте у дома номер 129, корпус 2, расположенного на проспекте Ветеранов, где было обнаружено тело неизвестного, выпавшего из окна.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что возле дома номер 132, корпус 2, по проспекту Ветеранов, лежит 35-летний местный житель, выпавший из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. При нем находились телевизор и меховая шуба.

Предварительно установлено, что указанный гражданин незаконно проник в одну из квартир данного дома через балкон. Завладев норковой шубой, телевизором, мобильным телефоном марки «Самсунг» и парой галош, он предпринял попытку вернуться обратно, однако, не удержавшись, сорвался с высоты третьего этажа вместе с похищенным имуществом.

В результате падения злоумышленник получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Следует отметить, что данный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.