В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак

10 сентября в органы правопорядка Гатчинского района Ленинградской области поступила информация от гражданки, проживающей в деревне Химози, о возникновении инцидента в лесном массиве вблизи поселка Вырица, связанного с применением аэрозольного устройства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что приблизительно в 13:00 женщина 40 лет осуществляла выгул собак, которые проявили агрессию в отношении проходившей мимо пожилой женщины.

В целях самозащиты подвергшаяся нападению пенсионерка произвела выстрел из аэрозольного пистолета в направлении животных.

В результате инцидента между женщинами возникла словесная перепалка, в ходе которой пенсионерка повторно применила аэрозольный пистолет, выстрелив в лицо владелице собак, после чего покинула место происшествия.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в учреждение здравоохранения с диагнозом химического ожога глаз, где ей была оказана необходимая помощь, после чего пациентка была направлена на амбулаторное лечение. Аэрозольный пистолет модели «Добрыня» был изъят сотрудниками полиции.

Обе участницы инцидента явились в отделение полиции для дачи показаний, после чего были отпущены. В настоящее время по данному факту проводится проверка.