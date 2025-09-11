В деревне Энколово задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО

10 сентября, около 11 часов 30 минут, в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от руководителя станции технического обслуживания, расположенной на Шоссейной улице в населенном пункте Энколово.

Заявитель сообщил, что неустановленное лицо произвело выстрел в резервуар, содержащий дизельное топливо. Предположительно, для совершения данного акта использовалось пневматическое оружие.

В результате произошедшего инцидента никто не пострадал. Однако, отмечается утечка дизельного топлива из поврежденной емкости в объеме от 200 до 300 литров.

Согласно предварительной оценке, материальный ущерб, нанесенный действиями злоумышленника, оценивается в 21 000 рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение имущества).

В ночь на 11 сентября, сотрудниками полиции возле одного из домов, расположенных на Хуторской улице в деревне Энколово, был задержан гражданин 1966 года рождения, не имеющий официального места работы, зарегистрированный в указанном населенном пункте.

По имеющимся данным, мотивом для совершения противоправного деяния послужило недовольство подозреваемого высоким уровнем шума, производимого в процессе работы станции технического обслуживания.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и помещен в изолятор временного содержания.