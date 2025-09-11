ента новостей

В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
Международная выставка «Реализм в искусстве»
Мультимедийная выставка «Фейковая правда»
ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента
Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД
В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером
В Петербурге задержали поджигателя входной двери на проспекте Шаумяна
На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл
В деревне Энколово задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО
В Петербурге задержали агрессора, «кошмарившего» жителей новостройки
В Петербурге прошел первый соревновательный день Международных спортивных Игр Александра Невского
В Царском селе идут работы по реставрации Александровского дворца
Ограничения на использование sim-боксов могут ввести в России
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
Премьера спектакля «Ханума»
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
В деревне Энколово задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО

Полицейские задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО в деревне Энколово

10 сентября, около 11 часов 30 минут, в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от руководителя станции технического обслуживания, расположенной на Шоссейной улице в населенном пункте Энколово.

Заявитель сообщил, что неустановленное лицо произвело выстрел в резервуар, содержащий дизельное топливо. Предположительно, для совершения данного акта использовалось пневматическое оружие.

В результате произошедшего инцидента никто не пострадал. Однако, отмечается утечка дизельного топлива из поврежденной емкости в объеме от 200 до 300 литров.

Согласно предварительной оценке, материальный ущерб, нанесенный действиями злоумышленника, оценивается в 21 000 рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение имущества).

В ночь на 11 сентября, сотрудниками полиции возле одного из домов, расположенных на Хуторской улице в деревне Энколово, был задержан гражданин 1966 года рождения, не имеющий официального места работы, зарегистрированный в указанном населенном пункте.

По имеющимся данным, мотивом для совершения противоправного деяния послужило недовольство подозреваемого высоким уровнем шума, производимого в процессе работы станции технического обслуживания.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и помещен в изолятор временного содержания.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, стрельба, хулиганство
