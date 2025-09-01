В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой

31 августа, около 14 часов 50 минут, в отделение полиции Центрального района Петербурга поступил звонок от жительницы дома номер 6 на Днепропетровской улице. Она сообщила, что в соседней квартире, возможно, незаконно удерживают женщину.

Звонившая выразила обеспокоенность и попросила правоохранительные органы проверить состояние здоровья ее пожилой соседки.

Как стало известно «Питерец.ру», прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили, что дверь им открыл мужчина. Внутри квартиры было обнаружено тело 85-летней женщины с явными следами насильственной смерти.

На месте преступления был задержан 52-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного деяния.

Предварительное расследование установило, что задержанный, наблюдавшийся в специализированном медицинском учреждении, в процессе ссоры нанёс телесные повреждения своей тёте, с которой проживал, а затем лишил её жизни, задушив подушкой.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.