ента новостей

15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
09:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны
08:44
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
12:11
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»
09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики

Праздник «под кайфом» в дорогом ресторане прервали полицейские

Согласно информации, полученной Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД, в одном из элитных ресторанов города планировалось употребление и распространение наркотических веществ в ходе закрытого мероприятия в выходные дни.

В разгар вечера сотрудники полиции, кинологи и бойцы Специального полка полиции ГУ МВД России осуществили внезапный вход в банкетный зал. Перед зданием был развернут мобильный пункт медицинского освидетельствования.

Пожилая пара, мужчина 59 лет и женщина 60 лет, при появлении полицейских попытались избавиться от двух пакетиков с кокаином, что было задокументировано сотрудниками правоохранительных органов. У 22-летнего жителя Санкт-Петербурга в носке обнаружили два свертка с марихуаной. Он также пытался выбросить наркотики, но был задержан с поличным.

Все трое были задержаны и доставлены в отделение полиции. Изъятые вещества направлены на экспертизу. В туалетных комнатах и вестибюле ресторана были найдены еще две капсулы, пакетик и пластиковый флакон с наркотическими веществами.

Медицинское освидетельствование выявило признаки наркотического опьянения у 28-летнего мужчины и 30-летней женщины, присутствовавших на вечеринке. Они были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ за употребление наркотиков без назначения врача.

По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ. В настоящее время проводятся процессуальные действия с задержанными.

