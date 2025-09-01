Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики

Согласно информации, полученной Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД, в одном из элитных ресторанов города планировалось употребление и распространение наркотических веществ в ходе закрытого мероприятия в выходные дни.

В разгар вечера сотрудники полиции, кинологи и бойцы Специального полка полиции ГУ МВД России осуществили внезапный вход в банкетный зал. Перед зданием был развернут мобильный пункт медицинского освидетельствования.

Пожилая пара, мужчина 59 лет и женщина 60 лет, при появлении полицейских попытались избавиться от двух пакетиков с кокаином, что было задокументировано сотрудниками правоохранительных органов. У 22-летнего жителя Санкт-Петербурга в носке обнаружили два свертка с марихуаной. Он также пытался выбросить наркотики, но был задержан с поличным.

Все трое были задержаны и доставлены в отделение полиции. Изъятые вещества направлены на экспертизу. В туалетных комнатах и вестибюле ресторана были найдены еще две капсулы, пакетик и пластиковый флакон с наркотическими веществами.

Медицинское освидетельствование выявило признаки наркотического опьянения у 28-летнего мужчины и 30-летней женщины, присутствовавших на вечеринке. Они были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ за употребление наркотиков без назначения врача.

По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ. В настоящее время проводятся процессуальные действия с задержанными.