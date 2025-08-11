ента новостей

В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков
Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти
В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде
Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча
РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
Ушел из жизни выдающийся артист Иван Иванович Краско
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции

В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции

В Петербурге полицейские задержали шестерых местных жителей. Они подозреваются в организации незаконной миграции.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, начиная с 2023 года группа лиц осуществляла незаконную регистрацию иностранных граждан на территории Российской Федерации. Злоумышленники использовали учетные записи граждан России на Едином портале государственных и муниципальных услуг, получив к ним несанкционированный доступ путем обмана и введения в заблуждение владельцев аккаунтов.

После получения доступа к личному кабинету, правонарушители осуществляли фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет от имени законных владельцев аккаунтов. Регистрация осуществлялась по действительным адресам, расположенным в различных регионах страны. С использованием одного аккаунта регистрировалось до 300 иностранных граждан.

В ходе оперативных мероприятий было выявлено около 100 взломанных аккаунтов, которые использовались для нелегальной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Для привлечения потенциальных клиентов злоумышленники создали разветвленную сеть телеграм-каналов, насчитывающую около 350 каналов, где активно рекламировали свои услуги. Кроме того, члены группы регулярно посещали места скопления иностранных граждан, предлагая им помощь в легализации их правового статуса.

Стоимость предоставляемых услуг составляла около 3 тысяч рублей с каждого человека. По предварительным оценкам, за период в 2,5 года злоумышленники легализовали не менее 5 тысяч мигрантов, получив доход в размере около 20 миллионов рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции произвели задержание подозреваемых. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, поддельные бланки и печати государственных органов, банковские карты, сим-карты и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 322.1 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении другого – запрет определенных действий, в отношении остальных – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

