В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, начиная с 2023 года группа лиц осуществляла незаконную регистрацию иностранных граждан на территории Российской Федерации. Злоумышленники использовали учетные записи граждан России на Едином портале государственных и муниципальных услуг, получив к ним несанкционированный доступ путем обмана и введения в заблуждение владельцев аккаунтов.

После получения доступа к личному кабинету, правонарушители осуществляли фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет от имени законных владельцев аккаунтов. Регистрация осуществлялась по действительным адресам, расположенным в различных регионах страны. С использованием одного аккаунта регистрировалось до 300 иностранных граждан.

В ходе оперативных мероприятий было выявлено около 100 взломанных аккаунтов, которые использовались для нелегальной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Для привлечения потенциальных клиентов злоумышленники создали разветвленную сеть телеграм-каналов, насчитывающую около 350 каналов, где активно рекламировали свои услуги. Кроме того, члены группы регулярно посещали места скопления иностранных граждан, предлагая им помощь в легализации их правового статуса.

Стоимость предоставляемых услуг составляла около 3 тысяч рублей с каждого человека. По предварительным оценкам, за период в 2,5 года злоумышленники легализовали не менее 5 тысяч мигрантов, получив доход в размере около 20 миллионов рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции произвели задержание подозреваемых. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, поддельные бланки и печати государственных органов, банковские карты, сим-карты и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 322.1 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении другого – запрет определенных действий, в отношении остальных – подписка о невыезде и надлежащем поведении.