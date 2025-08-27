На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой

26 августа в правоохранительные органы Невского района поступила информация о разногласиях между водителями в районе дома номер 26 по улице Дыбенко.

Сотрудники полиции, прибывшие на указанное место, установили, что приблизительно в 14:10 между водителями двух маршрутных такси возник спор, который перерос в рукоприкладство.

В процессе инцидента 41-летний водитель одного из автобусов повредил переднее стекло транспортного средства своего оппонента и применил газовый баллончик в его направлении.

В свою очередь, 39-летний водитель второго автобуса ответил применением физической силы к обидчику.

От обоих участников инцидента были приняты заявления в полицию для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.