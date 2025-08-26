В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля

Согласно данным правоохранительных органов, мотивом действий женщины явилась месть бывшему супругу, направленная на повреждение транспортного средства его нынешней партнерши.

В состоянии алкогольного опьянения, в ночь на 4 июля 2025 года, подозреваемая прибыла на парковку у дома №77/27 по улице Октябрьской в городе Колпино, вооружившись кухонным ножом и молотком. Обнаружив автомобиль марки «Renault», схожий с желаемым объектом, она, под воздействием гнева, нанесла значительные повреждения автомобилю: проколола все четыре шины, оставила царапины ножом на стекле одной из дверей, а также нанесла не менее четырнадцати ударов молотком по ветровому стеклу и по одному удару по каждой из фар, разбив их. Впоследствии выяснилось, что злоумышленница совершила ошибку, повредив чужой автомобиль, совпадающий по цвету и модели с предполагаемой целью.

Владелец поврежденного транспортного средства обнаружил повреждения по возвращении с работы, спустя несколько часов. Он был крайне изумлен, увидев состояние своего автомобиля. Сумма ущерба, необходимая для восстановления автомобиля, оценена приблизительно в 80 000 рублей.

Прокуратурой Колпинского района Петербурга утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы Колпино. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Уголовное дело передано в Колпинский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.