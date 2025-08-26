ента новостей

Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
В Петербурге представили нового федерального инспектора
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
В Приморском районе ограничат движение транспорта
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
Балет «Щелкунчик»
Концерт Вивальди «Времена года»
Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля

В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля

В Колпино женщина в пылу ревности перепутала атомашину и разбила молотком чужой автомобиль

Согласно данным правоохранительных органов, мотивом действий женщины явилась месть бывшему супругу, направленная на повреждение транспортного средства его нынешней партнерши.

В состоянии алкогольного опьянения, в ночь на 4 июля 2025 года, подозреваемая прибыла на парковку у дома №77/27 по улице Октябрьской в городе Колпино, вооружившись кухонным ножом и молотком. Обнаружив автомобиль марки «Renault», схожий с желаемым объектом, она, под воздействием гнева, нанесла значительные повреждения автомобилю: проколола все четыре шины, оставила царапины ножом на стекле одной из дверей, а также нанесла не менее четырнадцати ударов молотком по ветровому стеклу и по одному удару по каждой из фар, разбив их. Впоследствии выяснилось, что злоумышленница совершила ошибку, повредив чужой автомобиль, совпадающий по цвету и модели с предполагаемой целью.

Владелец поврежденного транспортного средства обнаружил повреждения по возвращении с работы, спустя несколько часов. Он был крайне изумлен, увидев состояние своего автомобиля. Сумма ущерба, необходимая для восстановления автомобиля, оценена приблизительно в 80 000 рублей.

Прокуратурой Колпинского района Петербурга утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы Колпино. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Уголовное дело передано в Колпинский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

