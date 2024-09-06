ента новостей

10:15
Достижим ли бюджет в 2 триллиона?
10:10
В Кировске поймали стрелка из пневматики
10:06
В Красногвардейском районе задержали иностранку, подозреваемую в умышленном поджоге
09:56
В Петербурге поймали поджигателя окон квартиры на улице Ткачей
09:50
В ЖКХ проблема с кадрами
09:42
В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета
09:32
В Приморском районе девочки-подростки напали на сверстницу
09:08
Торговле с Китаем будут обучать в вузе
08:45
Инвестиции в IT-сектор выросли
03:12
Баскетбольный «Зенит» в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова победил московский клуб МБА-МАИ с разницей в 9 очков
22:16
Победительницей шахматного турнира «Саткинская осень – 2024» стала Маргарита Потапова, петербурженка Татьяна Гетьман после выигранной партии на финише стала второй, Марина Корнева – третья
21:23
СКА в овертайме проиграл «Металлургу» со счётом 4:5, шайбы в составе петербургской команды забросили Фальковский, Кузнецов, Рендулич и Грицюк
19:41
На Маршала Жукова перебегавший на красный сигнал светофора молодой человек попал под колеса иномарки
17:17
Умер потомок Достоевского
17:04
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке рейдового буксира «Ижорец»
16:50
На КАД в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»
16:36
Путин высказался о Дурове
15:31
На Приморском шоссе в ДТП тяжело пострадал мотоциклист
15:08
В Кировске женщина по указанию мошенников облила «зеленкой» сотрудника банка
12:57
В Ленобласти в лобовом ДТП с фурой погиб водитель «Мицубиси»
12:10
Выставка братьев Дмитренко «Интеллектуальный реализм»
11:49
На проспекте Героев женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на электросамокате
11:39
Пенсионер с Васильевского острова перевел мошенникам более 6,5 млн рублей
11:34
В Невском районе задержали двоих подозреваемых в вымогательстве
11:30
Полицейские поймали двоих подозреваемых в налете на квартиру на улице Симонова
11:25
Во Фрунзенском районе поймали двоих подозреваемых в квартирной краже
11:17
Полицейские задержали распылившего содержимое перцового баллончика в сторону двухлетней девочки на проспекте Ветеранов
10:17
Запретят ли мигрантов-таксистов в СПб?
09:49
Сколько платят дальнобойщикам в СПб?
08:35
В России может появиться уголовное наказание за оказание дропперских услуг
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали поджигателя окон квартиры на улице Ткачей

В Петербурге поймали поджигателя окон квартиры на улице Ткачей

0
21
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими Невского района задержан подозреваемый в поджоге окон квартиры на улице Ткачей

Поздним вечером 3 сентября 2024 года, около 22 часов 30 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 30 по улице Ткачей в Невском районе слышался хлопок.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что со стороны улицы неизвестный совершил поджог окон квартиры в доме 30 по улице Ткачей и с места скрылся.
В результате поджога пострадавших нет, повреждено окно квартиры на первом этаже.
Размер материального ущерба устанавливается.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).
Вчера, 5 сентября около 23 часов сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 39-летнего неработающего жителя Василеостровского района.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район поджог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-08-2024, 10:31
В Невском районе поймали поджигателя автомобилей
3-06-2024, 09:46
В Невском районе поймали квартирного вора
31-03-2024, 12:17
В Ленобласти поймали подозреваемого в обмане пенсионерки из Приморского района
8-09-2023, 09:28
В Петербурге задержали поджигателя коммунальной квартиры
4-02-2024, 13:04
В Невском районе задержали поджигателя двери в подъезде
21-05-2024, 12:30
В Петербурге поймали подозреваемого в поножовщине на Съезжинской улице

Происшествия на дорогах

0
123
Вчера, 19:41
На Маршала Жукова перебегавший на красный сигнал светофора молодой человек попал под колеса иномарки
0
112
Вчера, 16:50
На КАД в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»
0
110
Вчера, 15:31
На Приморском шоссе в ДТП тяжело пострадал мотоциклист
0
142
Вчера, 12:57
В Ленобласти в лобовом ДТП с фурой погиб водитель «Мицубиси»
Наверх