В Петербурге поймали поджигателя окон квартиры на улице Ткачей

Поздним вечером 3 сентября 2024 года, около 22 часов 30 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 30 по улице Ткачей в Невском районе слышался хлопок.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что со стороны улицы неизвестный совершил поджог окон квартиры в доме 30 по улице Ткачей и с места скрылся.

В результате поджога пострадавших нет, повреждено окно квартиры на первом этаже.

Размер материального ущерба устанавливается.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Вчера, 5 сентября около 23 часов сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 39-летнего неработающего жителя Василеостровского района.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.