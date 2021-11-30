Под Петербургом иностранец на иномарке насмерть сбил пешехода

Накануне днем около 14 часов 20 минут на 860 км а/д «Южное полукольцо» произошло трагическое дорожное происшествие. Автомашина Шкода Фабия под управлением 69-летнего гражданин Боснии и Герцеговины, двигаясь в сторону деревни Большая Ижора, совершила наезд на 42-летнего жителя деревни Пенники Ломоносовского района Ленинградской области, который совершил падение с тротуара на проезжую часть дороги, вне зоны пешеходного перехода.

В результате наезда мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

По данным АН «Оперативное прикрытие», иностранец не состоит на миграционном учете. В 2021 году к административной ответственности не привлекался.