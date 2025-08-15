В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 14 августа, около 21:00, в правоохранительные органы поступила информация о дорожно-транспортном происшествии у дома №41 по Московскому проспекту, где автомобиль совершил наезд на пешехода.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ предварительно установили, что водитель транспортного средства марки «БМВ» допустил столкновение с мужчиной, который пересекал дорогу в неположенном месте, игнорируя пешеходный переход.

В результате полученных травм, мужчина, предположительно 30 лет, погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В настоящее время полиция проводит необходимые следственные действия и выясняет обстоятельства произошедшего для установления всех деталей инцидента.