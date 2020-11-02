В Петербурге ребенок ранил брата из отцовского пистолета

Сегодня утром около 9:30 к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на Учительской улице по недосмотру родителей 7-летний мальчик взял из тумбочки травматический пистолет отца и выстрелил в своего младшего 6-ти летнего брата.

По предварительным данным, ребенок получил касательное ранение. В сопровождении родителей он госпитализирован для оказания медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.