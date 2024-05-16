В Кингисеппе подросток погиб при падении с 13-го этажа

Накануне вечером, 15 мая 2024 года около 21 часа 45 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение от прохожего о том, что с дома 34 по Крикковскому шоссе упал мужчина.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп 16-летнего ученика 9-го класса, который выпал с общего балкона 13-го этажа указанного дома.

На фасаде дома 30 по Крикковскому шоссе установлено видеонаблюдение, видеозапись просмотрена.

Предсмертную записку не обнаружили, предполагаемый мотив – расставание с девушкой. Со слов одноклассников, в мессенджере юноша попрощался с друзьями в чате.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит.