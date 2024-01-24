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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе 15-летняя школьница упала с 16 этажа

В Красносельском районе 15-летняя школьница упала с 16 этажа

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Опубликовал: Anton78
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В Красносельском районе Петербурга полицейские выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетней

Накануне днем, 23 января около 12 часов 40 минут в экстренные службы Красносельского района поступило сообщение о падении с высоты человека от дома на углу проспектов Кузнецова и Ленинского.

Прибывшие на месте происшествия полицейские обнаружили труп 15-летней ученицы 9 класс школы с углубленным изучением французского языка. Девочка упала с общего балкона 16 этажа 25-этажного дома.

Сотрудники полиции изъяли телефон и предсмертную записку, в которой девушка жалуется на жизнь и проблемы в школе. 

Школьница проживала в неполной семье, на учете не состояла, ранее суицидальных намерений не высказывала.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район падение с высоты дети
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