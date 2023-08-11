В Калининском районе 15-летний подросток выпал с общего балкона 14 этажа

Накануне вечером около 17 часов в экстренные службы Калининского района Петербурга поступило сообщение о падении мужчины во дворе дома на Брюсовской улице. На месте происшествия был обнаружен труп 15-летнего ученика 10 класса. Подросток упал с общего балкона 14 этажа.

В мобильном телефоне погибшего была обнаружена предсмертная записка. Семья благополучная, на учете не состоит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего).