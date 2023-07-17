В Мурино молодая девушка погибла упав с балкона 17-го этажа

Накануне ночью около 02 часов 25 минут возле дома на Петровском бульваре в Мурино был обнаружен труп 17-летней жительницы Дагестана с признаками падения с высоты. Девушка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с общего балкона на 17-ом этаже. В указанном доме семья из Дагестана снимает квартиру.

Изъята предсмертная записка, полная суицидальных размышлений.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего).