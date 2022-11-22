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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП в Московском районе пострадали два человека

В ДТП в Московском районе пострадали два человека

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Московском районе

Накануне утром около 09 часов 35 минут на пересечении улицы Стартовая и улицы Шереметьевская, не имеющий права управления транспортным средством 57-летний водитель, ранее 30 раз привлекавшийся к административной ответственности за превышение скорости, на автомобиле «Тойота Ленд Крузер Прадо», при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Форд Фиеста», под управлением 49-летнего водителя.

Водитель «Форд Фиеста» в тяжелом состоянии, а также его 7-летний сын, в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

В отношении злоумышленника составлен протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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