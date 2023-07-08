Под Гатчиной в лобовом ДТП погибли два человека

Накануне вечером около 20 часов 00 минут на 36 километре автодороги «Южное Полукольцо» в Гатчинском районе Ленобласти неустановленный водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», при невыясненных обстоятельствах выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Cheri Tiggo 8 Pro Max» под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Пассата», а также его неустановленный пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

Водитель автомобиля «Cheri, Tiggo» и его 20-летняя дочь в тяжелом состоянии госпитализированы.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.