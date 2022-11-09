СК по Ленобласти выясняет обстоятельства гибели человека на пожаре под Всеволожском

Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1958 г.р., тело которого обнаружено после пожара в дачном доме в СНТ «Авиатор» массива «Дунай»Всеволожского района Ленинградской области.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.