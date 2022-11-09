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Питерец.ру » Происшествия » СК по Ленобласти выясняет обстоятельства гибели человека на пожаре под Всеволожском

СК по Ленобласти выясняет обстоятельства гибели человека на пожаре под Всеволожском

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СК Ленобласти
Во Всеволожском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели человека в результате пожара

Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1958 г.р., тело которого обнаружено после пожара в дачном доме в СНТ «Авиатор» массива «Дунай»Всеволожского района Ленинградской области.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления. 

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СК Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар обнаружение трупа
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