В Кировске две нетрезвые девушки-подростки избили учительницу начальных классов

В городе Кировске Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту избиения подростками учительницу начальных классов.

В средствах массовой информации сообщалось, что несовершеннолетние девушки на автостанции города Кировска Ленинградской области, учинили конфликт с учительницей начальных классов и избили ее.

По данному факту следственным отделом по городу Кировск Следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка.

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка.