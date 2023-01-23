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Питерец.ру » Происшествия » В Кировске две нетрезвые девушки-подростки избили учительницу начальных классов

В Кировске две нетрезвые девушки-подростки избили учительницу начальных классов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СК по Ленобласти
Следком по Ленобалсти проводит проверку по факту избиения учительницы в городе Кировске

В городе Кировске Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту избиения подростками учительницу начальных классов.

В средствах массовой информации сообщалось, что несовершеннолетние девушки на автостанции города Кировска Ленинградской области, учинили конфликт с учительницей начальных классов и избили ее.

По данному факту следственным отделом по городу Кировск Следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка.

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка.

Источник: СК по Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО телесные повреждения
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