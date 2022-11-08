В Петербурге прошли обыски по делу о мошенничестве в барах на улице Рубинштейна

Сегодня с раннего утра сотрудники Управления уголовного розыска провели специальную операцию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в многочисленных обманах клиентов ночных увеселительных заведений Петербурга. Проводятся более пятидесяти обысков в барах на улице Рубинштейна и в квартирах сотрудников питейных заведений - барменов, официантов, администраторов и так называемых "промо-девушек".

По версии следствия, к противоправной схеме причастны десятки людей, деятельность которых была подчинена строгой иерархии. На верхушке пирамиды – организаторы схемы, которые осуществляли ежедневный контроль за преступными доходами, поступающими из подконтрольных баров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, за каждым заведением закреплялся старший управляющий, в функции которого входил набор рядового персонала заведения (бармены, официанты, кальянщики), проведение мотивационных собраний, распределение гонораров между работниками, руководство процессом надувательства клиента.

Схема обмана была типичной для таких заведений. Жертвами становились состоятельные клиенты мужского пола, либо уже находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, либо готовые «перейти» в это состояние под присмотром симпатичной незнакомки. Для этой цели в преступной иерархии было создано отдельное подразделение, так называемых промо-моделей. Персонал бара выявлял потенциального клиента, сообщал о нем управляющему, тот в свою очередь давал команду промо-модели, а то и двум сразу, на «обработку» жертвы. Мужчину для верности дополнительно накачивали «паленым» алкоголем из бутылок с этикетками от элитного спиртного, а затем выставляли счет. Здесь клиенту либо за один раз закладывали солидную сумму чека, либо с временными промежутками подсовывали один и тот же счет для повторной оплаты – до 7 раз! Не заострять внимание на цифрах клиенту «помогали» промо-модели.

В ходе расследования сыщики установили, что в преступную сеть входили 9 баров, расположенных на улице Рубинштейна. В гаражах на улице Руставели в Калининском районе Петербурга злоумышленники организовали и свое подпольное производство контрафактного алкоголя, который поставляли в подконтрольные бары.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили первых жертв масштабной аферы. В полицию поступили заявления от 11 разгневанных мужчин, которые в период с августа 2021 года по июнь 2022 года отдали мошенникам в совокупности более 10,5 миллионов рублей.

Материалы уголовного розыска были переданы в следственные органы, которые по всем фактам мошенничества возбудили уголовные дела.

Впрочем, по данным сыщиков, потерпевших значительно больше. В результате масштабной операции, в которой участвовали десятки оперативников при силовой поддержке Росгвардии, проведено более 50 обысков по местам проживания предполагаемых фигурантов, в ряде заведений главной «барной» улицы Петербурга и на подпольном алкогольном производстве.

Объемы вскрытой уголовным розыском аферы позволяют предположить, что ее участники будут квалифицированы как преступное сообщество.