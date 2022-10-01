В Петербурге задержаны злоумышленники, подозреваемые в обмане пенсионеров

В минувшую среду к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней пенсионерки о том, что ей позвонила неизвестная женщина, представилась сестрой бывшего мужа, и сообщила, что якобы попала в ДТП, при этом пострадала женщина, и необходимы денежные средства ей на лечение. После заявительница передала курьеру 100000 рублей.

Вчера в этот же отдел полиции Красносельского района Петербурга обратились еще 2 пенсионерки, 1938 года рождения, с аналогичными заявлениями. В общей сложности злоумышленники похитили у них около 1 млн. рублей.

По всем указанным эпизодам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны трое граждан, 19 и 20-ти лет. Злоумышленников задержали на основании ст. 91 УПК РФ.