Полицейские задержали двух женщин, обокравших пенсионеров

25 июля 2022 года в полицию Красносельского района поступило сообщение от пенсионера, 1934 года рождения, о том, что 23 июля в продовольственном сетевом магазине в городе Красное Село на проспекте Ленина неизвестные похитили принадлежащую заявителю банковскую карту, с которой было произведено списание денежных средств в сумме 48 000 рублей.

12 июля 2022 года в полицию Всеволожского района поступило аналогичное заявление от 74-летней пенсионерки, проживающей в поселке имени Морозова на Пионерской улице. На этот раз злоумышленники похитили кошелёк с денежными средствами в размере 51 000 рублей.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

8 сентября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений сотрудники полиции задержали двоих неработающих женщин, 33 и 55 лет. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.